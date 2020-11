Viabilità Roma Regione Lazio del 29-11-2020 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 29 novembre 2020)DEL 29 NOVEMBREORE 13.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO TROVIAMO SOLO DELLE CODE NELLE DUE DIREZIONI SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE, E SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO ACHIUSA LA STAZIONE DI POLICLINICO DELLA LINEA METRO B PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE SCALE MOBILI, PER RIDURE IL DISAGIO E STATA ATTIVATA LA LINE BUS NAVETTA MB20 INTERROTTO IL SERVIZIO METROPOLITANO DELLA LINEACIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA FLAMINIO-MONTEBELLO PER UN INCIENDIO ALL’ALTEZZA DI MONTE ANTENNE RICORDIAMO CHE RIMANI CHIUSA VIA DELL’AEROPORTO ...