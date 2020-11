Tommaso Zorzi svela a Seconda Vita: "Andavo con le ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale" (Di domenica 29 novembre 2020) Torna oggi su Dplay Plus il programma Seconda Vita: primo ospite delle nuove puntate è Tommaso Zorzi, attualmente il concorrente più amato del Grande Fratello Vip 5. Arrivano oggi in esclusiva su Dplay Plus le nuove puntate di Seconda Vita. Ospite del primo appuntamento è Tommaso Zorzi che, davanti a Gabriele Parpiglia, si è lasciato andare al alcuni racconti anche molto intimi. L'influencer, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha parlato con Gabriele Parpiglia di alcuni passaggi inediti della sua adolescenza: "Da sempre sapevo di essere diverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l'ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere ... Leggi su movieplayer (Di domenica 29 novembre 2020) Torna oggi su Dplay Plus il programma: primo ospite delle nuove puntate è, attualmente il concorrente più amato del Grande Fratello Vip 5. Arrivano oggi in esclusiva su Dplay Plus le nuove puntate di. Ospite del primo appuntamento èche, davanti a Gabriele Parpiglia, si è lasciato andare al alcuni racconti anche molto intimi. L'influencer, ora concorrente del Grande Fratello Vip 5, ha parlato con Gabriele Parpiglia di alcuni passaggi inediti della sua adolescenza: "Da sempre sapevo didiverso, questa cosa non me la sono mai negata, non l'ho mai affossata. Sono andato conpurdi non...

