Roma | tragedia a Conca d’Oro | 58enne si toglie la vita impiccandosi in casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020) Non dava notizie di sé da qualche tempo e i suoi familiari erano preoccupati, quindi hanno deciso di andare asua per vedere se era successo qualcosa. E lì, nell’abitazione di via Etna, in zona, nella mattina di oggi, 29 novembre, poco prima delle 10:00, hanno fatto la terribile scoperta: l’uomo, un, si era tolto la. Nell’appartamento dell’uomo non c’erano segni di effrazione. Ilnon ha lasciato, almeno da quanto sembrerebbe dai primi rilievi, biglietti o lettere che spieghino il motivo del suo gesto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica e gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. su Il Corriere della Città.