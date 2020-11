"Non fare il cretino". Gelo a Tu si que vales: il concorrente si scaglia contro Rudy Zerbi (Di domenica 29 novembre 2020) Cala il sipario a Tu si que vales, con la finalissima trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una puntata in cui si è fatto notare l'attacco di un concorrente niente meno che al giudice, Rudy Zerbi. Un concorrente piuttosto improvvisato della scuderia di Gerry Scotti, che ha come marchio di fabbrica, appunto, quello di proporre personaggi sgangherati, comici, un poco grotteschi. Uno di questi si è presentato come una sorta di maestro yoga, vestito come potete vedere nella foto, con turbante giallo. E Zerbi lo ha accolto rubandogli e indossando proprio il turbante giallo. Mossa poco apprezzata dal concorrente, che gli ha intimato: "Non fare il cretino, ridammelo". Momenti di imbarazzo, ma anche Maria De Filippi si è schierata dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) Cala il sipario a Tu si que, con la finalissima trasmessa su Canale 5 sabato 28 novembre. Una puntata in cui si è fatto notare l'attacco di unniente meno che al giudice,. Unpiuttosto improvvisato della scuderia di Gerry Scotti, che ha come marchio di fabbrica, appunto, quello di proporre personaggi sgangherati, comici, un poco grotteschi. Uno di questi si è presentato come una sorta di maestro yoga, vestito come potete vedere nella foto, con turbante giallo. Elo ha accolto rubandogli e indossando proprio il turbante giallo. Mossa poco apprezzata dal, che gli ha intimato: "Nonil, ridammelo". Momenti di imbarazzo, ma anche Maria De Filippi si è schierata dalla ...

borghi_claudio : Caro @mattiafeltri se apri le porte di casa tua ai centri sociali poi è normale che pretendano di imbrattarti le pa… - matteosalvinimi : Comanda la #Boldrini! Non fanno un dispetto a Salvini, fanno un danno a tutto il Paese. Il centrodestra sarà comp… - GassmanGassmann : Zone della Sardegna devastate dagli effetti dei cambiamenti climatici.NON è maltempo. I soccorsi lottano con il fan… - cecila_sto : @NicolaColella1 @SefanoMalaguti @AStramezzi Questi pseudo scienziati hanno macchine di lusso case di lusso vestiti… - pezzoditetris : quando finalmente andrò al concerto di harry piangerò tutte le lacrime che non ho pianto in diciotto anni di vita g… -