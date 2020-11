Napoli-Roma, Insigne: “Scomparsa di Maradona una spinta in più. Vittoria di stasera sia solo punto di partenza” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Napoli vince nel ricordo di Maradona.Serata speciale per il Napoli che, dopo la sfida Champions contro il Rijeka, torna al "San Paolo" per affrontare la Roma nella sfida valida per la nona giornata di Serie A "sotto gli occhi" della sua leggenda: Diego Armando Maradona, presente nei maxi schermi posizionati all'interno dello stadio. Un successo che lo stesso club ha voluto dedicare al numero 10, scomparso lo scorso mercoledì, come spiegato ai microfoni di "Sky Sport" dal capitano azzurro Lorenzo Insigne. "Sicuramente questi giorni dopo la morte di Maradona ci hanno dato una spinta in più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilvince nel ricordo di.Serata speciale per ilche, dopo la sfida Champions contro il Rijeka, torna al "San Paolo" per affrontare lanella sfida valida per la nona giornata di Serie A "sotto gli occhi" della sua leggenda: Diego Armando, presente nei maxi schermi posizionati all'interno dello stadio. Un successo che lo stesso club ha voluto dedicare al numero 10, scomparso lo scorso mercoledì, come spiegato ai microfoni di "Sky Sport" dal capitano azzurro Lorenzo. "Sicuramente questi giorni dopo la morte dici hanno dato unain più, è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo più del solito a fare prestazione e risultato, per lui e per tutta la città che sta soffrendo. ...

