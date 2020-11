Mentana Roma – Frontale tra Harley e una Punto | muore una motociclista

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Tragedia alle porte di. Unadi 53 anni, Stefania Cola, è rimasta uccisa a seguito di uno scontroavvenuto su via No, all’altezza del civico 151, nel territorio del comune di. L’incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 28 novembre, al confine con il comune di Monterotondo. La donna viaggiava in direzione