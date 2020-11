Jasmine | la giovane fa il suo debutto sul piccolo schermo

tarrilippo : Ma tutte ste critiche alla giovane jasmine... ma stateve un po’ zitti e godetevi questo bel programmi a rosiconi #TheVoiceSenior -

Ultime Notizie dalla rete : Jasmine giovane

Chi è Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, al momento coach del nuovo programma The Voice Senior su Rai Uno ...Il debutto di Jasmine Carrisi a fianco del padre Albano come giudice di The Voice Senior è stato un vero successo... e anche il suo look!