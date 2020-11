Iconize torna sui social dopo la bufera che l’ha coinvolto | “Bisogna dare una seconda possibilità a chi sbaglia | spero di averne una anche io”

Leggi su isaechia

(Di domenica 29 novembre 2020)a parlare suilacherecentemente Marco Ferrero, alias: gli ultimi mesi sono stati per l’influencer molto durila bomba scoppiata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip a proposito dell’aggressione omofoba da lui subita diverso tempo fa:, infatti, ha finto tutto colpendosi da solo e raccontando poi suidi essere stato invece picchiato in quanto gay. La storia è subito balzata al centro delle polemiche e del gossip, diventando argomento più volte dibattuto all’interno del salotto di Pomeriggio 5, soprattutto per via delle dichiarazioni della sua ex amica Soleil Sorge, la quale ha confermato la falsità delle dichiarazioni fatte inizialmente da ...