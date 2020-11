Formula 1, incidente all'avvio del Gp del Bahrain. Roman Grosjean esce dall'auto in fiamme (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean va in testa coda e sbattere verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota francese è uscito dalla vettura sulle sue gambe ed è stato portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box. Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Partenza choc nel Gran Premio di1 del. Dopo il semaforo verde la Haas diva in testa coda e sbattere verso le protezioni andando subito in. Il pilota francese è uscitoa vettura sulle sue gambe ed è stato portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box.

