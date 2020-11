F1, Sebastian Vettel: “Il sorpasso di Leclerc era avventato, ho dovuto rallentare per evitare l’incidente. Ferrari difficile da guidare” (Di domenica 29 novembre 2020) E’ stato un GP del Bahrain di F1 che in qualche modo ricorderemo tutti: l’incidente del francese Romain Grosjean, le fiamme e la Haas spezzata in due sono state immagini spaventose. Per fortuna il transalpino è riuscito a salvarsi, con tanta fortuna e con il fondamentale supporto dei dispositivi di sicurezza sulla monoposto che hanno fatto il loro lavoro (cellula di sicurezza e halo). Ciò detto, la gara è stata dominata, neanche a dirlo, da Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti alle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del thailandese Alexander Albon, guidando in maniera perfetta. Per la Ferrari, invece, una gara di sofferenza, con il monegasco Charles Leclerc decimo e il tedesco Sebastian Vettel solo tredicesimo e autore anche di un testacoda. Seb decisamente ... Leggi su oasport (Di domenica 29 novembre 2020) E’ stato un GP del Bahrain di F1 che in qualche modo ricorderemo tutti:del francese Romain Grosjean, le fiamme e la Haas spezzata in due sono state immagini spaventose. Per fortuna il transalpino è riuscito a salvarsi, con tanta fortuna e con il fondamentale supporto dei dispositivi di sicurezza sulla monoposto che hanno fatto il loro lavoro (cellula di sicurezza e halo). Ciò detto, la gara è stata dominata, neanche a dirlo, da Lewis Hamilton. Il britannico della Mercedes si è imposto davanti alle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del thailandese Alexander Albon, guidando in maniera perfetta. Per la, invece, una gara di sofferenza, con il monegasco Charlesdecimo e il tedescosolo tredicesimo e autore anche di un testacoda. Seb decisamente ...

rtl1025 : ???#F1 ?????Terminato il #GPBahrain, vince #LewisHamilton con la sua Mercedes. Seguono le due #RedBull di Max Verstap… - OA_Sport : F1, Sebastian Vettel: “Il sorpasso di Leclerc era avventato, ho dovuto rallentare per evitare l’incidente. Ferrari… - Mrpablok : RT @rtl1025: ???#F1 ?????Terminato il #GPBahrain, vince #LewisHamilton con la sua Mercedes. Seguono le due #RedBull di Max Verstappen e Alexa… - BlackJack_1984 : RT @rtl1025: ???#F1 ?????Terminato il #GPBahrain, vince #LewisHamilton con la sua Mercedes. Seguono le due #RedBull di Max Verstappen e Alexa… - sebavettels : Cioè io non tifo Ferrari, tifo per Sebastian Vettel, quindi se Ferrari è fuori dai punti con lui di cosa fa la Ferr… -