F1, GP Sakhir 2020: programma, orari e tv. Di nuovo in pista tra una settimana in Bahrain (Di domenica 29 novembre 2020) Messo in archivio il Gran Premio del Bahrain 2020 di Formula Uno, il campionato non disfa i bagagli e rimane sulla pista posizionata vicino alla capitale Manama, dato che nella prossima settimana si correrà il Gran Premio di Sakhir, penultimo atto della stagione nella massima categoria del motorsport. Le curiosità non finiscono qui, dato che cambierà tutto. Innanzitutto l'orario della gara, che rimarrà in notturna, ma passerà alle ore 18.10. quindi, soprattutto, il lay-out della pista. Dal consueto formato che prevede lunghi rettilinei alternati da un settore centrale misto, nel secondo capitolo del Bahrain vedremo la pista da alta velocità. Rimarranno il rettilineo del traguardo, il secondo e l'ultimo, mentre la fase centrale sarà ...

