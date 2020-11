Domenica Live, l’incubo di Daniela Rosati : «Presa a calci dal compagno quando ero incinta» (Di lunedì 30 novembre 2020) Daniela Rosati ha scelto Domenica Live con Barbara D’Urso per raccontare, per la prima volta, le violenze che ha subito anni fa dal suo compagno dell’epoca. Rosati ora vive da suora laica, vicino Stoccolma. «Avevo ventidue anni, il mio fidanzato, un giorno, voleva andare in barca con degli amici. Io ero incinta, non mi sentivo bene, non volevo andare. Forse aveva bevuto… Ho scoperto solo dopo che aveva un problema, lo avevo visto sempre bere solo acqua», ricorda. «Lui è impazzito. Mi ha gettata in terra e mi ha dato un calcio in pancia. Sono svenuta, mi sono riPresa all’imbrunire. Ero immersa nel sangue, ho perso il bambino. Lui intanto era andato in barca. Io ho pulito tutto, non volevo che la signora che veniva a fare le pulizie ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 30 novembre 2020)ha sceltocon Barbara D’Urso per raccontare, per la prima volta, le violenze che ha subito anni fa dal suodell’epoca.ora vive da suora laica, vicino Stoccolma. «Avevo ventidue anni, il mio fidanzato, un giorno, voleva andare in barca con degli amici. Io ero, non mi sentivo bene, non volevo andare. Forse aveva bevuto… Ho scoperto solo dopo che aveva un problema, lo avevo visto sempre bere solo acqua», ricorda. «Lui è impazzito. Mi ha gettata in terra e mi ha dato uno in pancia. Sono svenuta, mi sono riall’imbrunire. Ero immersa nel sangue, ho perso il bambino. Lui intanto era andato in barca. Io ho pulito tutto, non volevo che la signora che veniva a fare le pulizie ...

