Cardinali | la forza autentica del Vangelo

(Di domenica 29 novembre 2020) La linea è ancora più diritta così come la strada che segna il. Papa Francesco la indica ai nuoviin una basilica di San Pietro dove le sue parole risuonano ancora più scintillanti per via della pandemia che l’ha svuotata. È il settimo Concistoro del Pontificato e Bergoglio riassume in una frase memorabile ed esemplare il suo magistero sul potere e la gloria. Dice ai nuoviche quando sentiranno di essere soltanto «la eminenza» allora capiranno di essere «fuori strada». È un altro capitolo alla predicazione sulla corruzione sacerdotale. Precisa che il rosso porpora dell’abitozio è il colore del sangue, ma può diventare anche il simbolo della corruzione, quando, «per spirito mondano» segna quello di una «eminente distinzione».