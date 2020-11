Cala Luna devastata dal maltempo, le immagini fanno impressione (Di domenica 29 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio&... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, ... Leggi su galluraoggi (Di domenica 29 novembre 2020) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Presentato il programma della Lista civica Tempio&... Notizie in tempo reale? Entra nel canale telegram di GalluraOggi.it Inviaci le tue segnalazioni, ...

aniello7779 : RT @soniabetz1: Mi piange il cuore dirvi che Cala Luna non c’è più #Sardegna Ettore Licheri - m_spagna : RT @soniabetz1: Mi piange il cuore dirvi che Cala Luna non c’è più #Sardegna Ettore Licheri - divorex82 : RT @soniabetz1: Mi piange il cuore dirvi che Cala Luna non c’è più #Sardegna Ettore Licheri - cathomeless13 : Siccome si paventava l’ipotesi che la foto fosse vecchia ho tolto il post di cala luna, non è improbabile che sia i… - Cesare14931834 : RT @mavisini: Non la riconoscete, vero? È Cala Luna... (foto web) -

Ultime Notizie dalla rete : Cala Luna Sardegna, Cala Luna: la spiaggia spazzata via dal maltempo Il Messaggero spiaggia cala luna

La spiaggia di Cala Luna non c’è più. Non solo i paesi del nuorese sono stati colpiti dal tremendo nubifragio di ieri, col paese ...

Cala Luna devastata dal maltempo, le immagini fanno impressione

La spiaggia di Cala Luna, nel golfo di Orosei, è stata letteralmente cancellata dal maltempo. Le acque hanno sommerso la spiaggia.

La spiaggia di Cala Luna non c’è più. Non solo i paesi del nuorese sono stati colpiti dal tremendo nubifragio di ieri, col paese ...La spiaggia di Cala Luna, nel golfo di Orosei, è stata letteralmente cancellata dal maltempo. Le acque hanno sommerso la spiaggia.