Bonus colf e badanti 2020: cos’è e quali sono i requisiti. La guida rapida (Di domenica 29 novembre 2020) Tra le tantissime categorie di lavoratori penalizzate in questi ultimi mesi di divieti e restrizioni per motivi di ordine sanitario, ci sono anche le colf e le badanti. Si tratta infatti di lavoratori domestici, ovvero molto spesso soggetti con un lavoro precario, se non addirittura in nero e nascosto quindi agli occhi del Fisco. A seguito dell’epidemia scaturita dal coronavirus, colf, badanti e tutte le persone a vario titolo destinato ad occupazioni di ambito domestico, hanno dovuto fare i conti con lo stop dell’attività lavorativa, per ragioni legate al timore del contagio entro le mura domestiche, oppure perché il datore di lavoro si è trovato improvvisamente senza quel reddito necessario a pagare il proprio lavoratore. Insomma, una situazione delicata sulla quale ha deciso di intervenire ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Tra le tantissime categorie di lavoratori penalizzate in questi ultimi mesi di divieti e restrizioni per motivi di ordine sanitario, cianche lee le. Si tratta infatti di lavoratori domestici, ovvero molto spesso soggetti con un lavoro precario, se non addirittura in nero e nascosto quindi agli occhi del Fisco. A seguito dell’epidemia scaturita dal coronavirus,e tutte le persone a vario titolo destinato ad occupazioni di ambito domestico, hanno dovuto fare i conti con lo stop dell’attività lavorativa, per ragioni legate al timore del contagio entro le mura domestiche, oppure perché il datore di lavoro si è trovato improvvisamente senza quel reddito necessario a pagare il proprio lavoratore. Insomma, una situazione delicata sulla quale ha deciso di intervenire ...

