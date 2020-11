Alessandro Borghese | un retroscena drammatico | “Non sapevamo se fosse vivo o morto”

Leggi su altranotizia

(Di domenica 29 novembre 2020) Unepisodio quello che vede protagonista il giovane chef; e’ stata sua madre a raccontarlo: parole da brividi!, il cuoco rock così come lui stesso si definisce perché trova che la musica e il cibo siano due cose che vanno di pari passo, non se ne può fare assolutamente a meno.(Instagram)E’ uno dei cuochi e personaggi più seguiti nello scenario culinario del mondo televisivo. Nel 2005 fa il suo esordio in tv con il programma Cortesie per gli ospiti in onda su Sky e di cui è conduttore. Da quel momento si può dire abbia messo l’acceleratore, non si è più fermato. Nel 2017 ha aperto un ristorante tutto suo AB-Il lusso della ...