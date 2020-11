Alcuni scienziati hanno avanzato un ipotesi abbastanza particolare sul futuro del virus (Di domenica 29 novembre 2020) Il coronavirus potrebbe essere resistente al vaccino? Secondo Alcuni esperti americani: “concrete possibilità”. Coronavirus, l’allarme degli esperti: “Può resistere al vaccino” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 29 novembre 2020) Il coronapotrebbe essere resistente al vaccino? Secondoesperti americani: “concrete possibilità”. Corona, l’allarme degli esperti: “Può resistere al vaccino” su Notizie.it.

lakkasta : @C3vLocke Il mondo e' nelle mani di fantocci miliardari nazistoidi e il loro lunatici commedianti (sedicenti scienz… - kalyaMail : RT @curiosamen: @AlenaPe41226687 @RobiGippox Non solo! Alcuni eminenti scienziati hanno scoperto che ci sono anche particelle di titanio ra… - ubikurbs : RT @curiosamen: @AlenaPe41226687 @RobiGippox Non solo! Alcuni eminenti scienziati hanno scoperto che ci sono anche particelle di titanio ra… - curiosamen : @AlenaPe41226687 @RobiGippox Non solo! Alcuni eminenti scienziati hanno scoperto che ci sono anche particelle di titanio radioattivo! - Seshat52195648 : @longagnani @acino2020 @CelesteNostalg4 @OOrmesini @WHO Morti per cannabis? Come no. Peccato che alcuni scienziati,… -