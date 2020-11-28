Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 13:30 (Di sabato 28 novembre 2020) Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2020 ORE 13.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA VIA NOMENTANA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE LA STRADA RISULTA CHIUSA ALL’ALTEZZA DI VIA MONTE BIANCO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIAZIONI ATTIVE SUL POSTO SEMPRE SULLA NOMENTANA CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER UN ALTRO INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 PER UN VEICOLO IN PANNE CI SONO CODE TRA IL RACCORDO E VIALE PALMIRO TOGLIATTI RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE CODE SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI BAGNI DI TIVOLI, VILLA ADRIANA E TIVOLI SULLA CASILINA RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ... Leggi su romadailynews
CarloCalenda : Oggi nel X Municipio, l'accesso al mare di Roma. Una 'città' estesa come Bologna e popolata come Messina, con due g… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2020 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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