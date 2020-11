Un QR code per tornare a viaggiare: il modello Cina e le sue incognite (Di sabato 28 novembre 2020) Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un "meccanismo globale" che utilizzi i codici QR per aprire i viaggi internazionali In Cina, sin dalle prime fasi dell’epidemia, questa tecnologia è stata applicata per gli spostamenti delle persone all’interno delle stesse città. Ma è da sempre molto criticata per problemi di privacy Leggi su it.mashable (Di sabato 28 novembre 2020) Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto un "meccanismo globale" che utilizzi i codici QR per aprire i viaggi internazionali In, sin dalle prime fasi dell’epidemia, questa tecnologia è stata applicata per gli spostamenti delle persone all’interno delle stesse città. Ma è da sempre molto criticata per problemi di privacy

lucainge_tweet : «Danni per le altre attività»: Covid Hotel riceve sfratto a Milano - Mannivu : L'ala di VER si muove come le code dei delfini e non va per niente bene. #BahrainGP - astralmobilita : ???? #SP22a Via #Nomentana Code per #incidente nelle due direzioni altezza #Raccordo @WazeLazio @Meta_Magazine… - paolaeffe2010 : @raimondo_fra @sandroz_it @SempreLibero2 @FontanaPres Stamattina in un noto supermercato code per entrare in auto..… - nieddupierpaolo : RT @aderenzis1: Roma, code e assembramenti per l'apertura di Maximo: 'Il Covid c'è ma vincono gli sconti' -

Ultime Notizie dalla rete : code per VIDEO | Primark apre a Roma, lunghe code per l'inaugurazione: "Non potevo mancare" RomaToday Coronavirus, D'Amato contro il Campidoglio: "Un errore far aprire il Maximo"

Ieri migliaia di persone in fila in occasione dell'inaugurazione del colosso dello shopping sulla Laurentina. "Lazio si conferma zona gialla, grazie ...

Libano alle urne dopo 9 anni: misure di sicurezza e code ai seggi

Dopo quasi un decennio il Libano torna a votare, con circa 3,7 milioni di elettori. Dopo nove anni senza elezioni politiche i seggi sono stati aperti domenica ...

Ieri migliaia di persone in fila in occasione dell'inaugurazione del colosso dello shopping sulla Laurentina. "Lazio si conferma zona gialla, grazie ...Dopo quasi un decennio il Libano torna a votare, con circa 3,7 milioni di elettori. Dopo nove anni senza elezioni politiche i seggi sono stati aperti domenica ...