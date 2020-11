Tre morti e due dispersi dopo un nubifragio a Bitti | nel Nuorese

Leggi su agi

(Di sabato 28 novembre 2020) AGI - È di tree dueil bilancio delche si è abbattuto su, centro in Provincia dei Nuoro. Lo apprende l'AGI da fonti ufficiali. Le vittime sarebbero una coppia di anziani sorpresa dall'alluvione in paese e un allevatore che, alla guida di un pick up, è stato travolto da un'ondata di acqua e fango nelle campagne del paese. Altre due persone risultano ancora disperse e si teme che il bilancio delle vittime possa aumentare. L'appello del sindaco Ciccolini, "Restate a casa", investita dalle violente piogge sin dalle prime ore del mattino, è isolata: manca l'energia elettrica e sono saltate le comunicazioni telefoniche. Il sindaco Giuseppe Ciccolini, che ha avuto le prime drammatiche informazioni di persona dai suoi concittadini, è in costante contatto con la ...