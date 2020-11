Spostamenti verso le seconde case | Del Ghingaro | Nuova ordinanza inopportuna

qn_lanazione : Spostamenti verso le seconde case, il sindaco di Viareggio Del Ghingaro: 'Nuova ordinanza inopportuna. Siamo ancora… - zazoomblog : Sarà un sobrio Natale. Verso conferma coprifuoco e no a spostamenti tra regioni (anche se gialle) - #sobrio… - infoitinterno : Verso il lockdown di Natale: coprifuoco e stop agli spostamenti tra regioni - lillydessi : Scuola, spostamenti, messe e coprifuoco: ecco tutte le nuove regole verso il Natale - Corriere della Sera… - CaressaGiovanni : #primapagina @ilmanifesto Lombardia, Piemonte e Calabria passano da #zonarossa ad arancione. Sicilia e Liguria gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti verso

LA NAZIONE

Il sindaco di Viareggio: "Siamo ancora in zona rossa. Il provvedimento doveva essere concordato prima con i Comuni" ...Per il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità per le feste occorre evitare in tutti i modi assembramenti ...