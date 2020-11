Smart working: strumento a favore o contro i lavoratori? (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – E’ entrato nelle vite di milioni di lavoratori, pubblici e privati, all’improvviso, nel giro di un mese o poco più. Stiamo parlando dello Smart working. Una rivoluzione portata con la tempesta della pandemia e introdotta per limitare al massimo lo spostamento dei dipendenti. Una misura che si è rivelata estremamente utile in ottica di chiudere tutti in casa durante il lockdown, ma che a distanza di oltre otto mesi dalla sua introduzione richiede una valutazione obiettiva e non sull’onda dell’emozione e della sola paura del contagio. Cos’è lo Smart working Iniziamo con il dire che lo Smart working è una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro che in molte altre nazioni è ormai considerata ordinaria. Generalmente si tratta di una modalità che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 28 novembre 2020) Roma, 28 nov – E’ entrato nelle vite di milioni di, pubblici e privati, all’improvviso, nel giro di un mese o poco più. Stiamo parlando dello. Una rivoluzione portata con la tempesta della pandemia e introdotta per limitare al massimo lo spostamento dei dipendenti. Una misura che si è rivelata estremamente utile in ottica di chiudere tutti in casa durante il lockdown, ma che a distanza di oltre otto mesi dalla sua introduzione richiede una valutazione obiettiva e non sull’onda dell’emozione e della sola paura del contagio. Cos’è loIniziamo con il dire che loè una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro che in molte altre nazioni è ormai considerata ordinaria. Generalmente si tratta di una modalità che ...

Corriere : Bill Gates, come sarà il mondo post-pandemia: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - Daniele_Manca : Bill Gates e il mondo post-Covid: meno viaggi, tanto smart working (e poche amicizie) - ?@Corriere? (e podcast su ?… - PuntidiVista_cz : Smart working? Usi molto il PC o tablet? I tuoi occhi sono affaticati? Abbiamo la soluzione!!!! Lenti Eyezen Boost… - enzono16 : RT @IlPrimatoN: E’ entrato nelle vite di milioni di lavoratori, ma non è tutto oro quel che luccica. Ecco i rischi legati allo smart workin… - caterinacorda1 : RT @IlPrimatoN: E’ entrato nelle vite di milioni di lavoratori, ma non è tutto oro quel che luccica. Ecco i rischi legati allo smart workin… -