Scuola, in Campania Dad dalla seconda elementare fino al 7 dicembre (Di sabato 28 novembre 2020) Le classi dalla seconda alla quinta elementare e la prima media proseguiranno con la didattica a distanza fino al 7 dicembre. E' quanto deciso a conclusione della riunione dell'Unità di crisi della Campania. La decisione sarà contenuta in un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che sarà pubblicata oggi. "Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della Scuola primaria e prima della Scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, l'Unità di Crisi regionale, ha ritenuto necessaria una proroga dell'attuale ...

