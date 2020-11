Scienziato ucciso in Iran, il “delitto perfetto” di Trump e Netanyahu: l’incontro segreto col Mossad in Arabia Saudita per colpire Teheran (e Biden) (Di sabato 28 novembre 2020) Nonostante avesse oltre 60 anni, fosse noto al Mossad almeno dal 2000 e fosse l’unico Scienziato nucleare Iraniano il cui nome appare in un documento dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (nel 2015), di Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi sembrerebbe impossibile trovare immagini antecedenti il 2018. C’è anche questo elemento, ma non solo, a dare al suo assassinio un’altra gravità rispetto ai precedenti attentati ai danni di ingegneri, fisici ed altri funzionari civili Iraniani. Dopo essere scampato qualche anno fa ad un altro tentativo di eliminarlo, Fakhrizadeh-Mahabadi è stato ucciso il 27 novembre mentre si trovava a bordo di un’auto a circa 70 chilometri da Teheran. In macchina erano stati uccisi altri quattro scienziati Iraniani: nel 2010 Masoud Alimohammadi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Nonostante avesse oltre 60 anni, fosse noto alalmeno dal 2000 e fosse l’uniconucleareiano il cui nome appare in un documento dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (nel 2015), di Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi sembrerebbe impossibile trovare immagini antecedenti il 2018. C’è anche questo elemento, ma non solo, a dare al suo assassinio un’altra gravità rispetto ai precedenti attentati ai danni di ingegneri, fisici ed altri funzionari civiliiani. Dopo essere scampato qualche anno fa ad un altro tentativo di eliminarlo, Fakhrizadeh-Mahabadi è statoil 27 novembre mentre si trovava a bordo di un’auto a circa 70 chilometri da. In macchina erano stati uccisi altri quattro scienziatiiani: nel 2010 Masoud Alimohammadi e ...

