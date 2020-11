Riccardi, bene risposta popolazione a test aree alto contagio (Di sabato 28 novembre 2020) Avviati drive in a Sutrio e Valcellina. I “numeri” di Socchieve e DolegnaSutrio, 28 nov – È buona la risposta al richiamo compiuto dalla Regione affinchè la popolazione residente nelle zone ad alto contagio si sottoponga ai controlli di massa per riscontrare la positività delle comunità locali al Covid-19. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi oggi a Sutrio nel corso della giornata dedicata ai test della popolazione residente nel comune carnico. Dopo Socchieve e Dolegna del Collio, prosegue l’attività di screening decisa dalla Regione in alcune aree del Friuli Venezia Giulia. Oggi la Protezione civile con il supporto delle locali squadre di volontari hanno allestito le postazioni per compiere i test ... Leggi su udine20 (Di sabato 28 novembre 2020) Avviati drive in a Sutrio e Valcellina. I “numeri” di Socchieve e DolegnaSutrio, 28 nov – È buona laal richiamo compiuto dalla Regione affinchè laresidente nelle zone adsi sottoponga ai controlli di massa per riscontrare la positività delle comunità locali al Covid-19. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardooggi a Sutrio nel corso della giornata dedicata aidellaresidente nel comune carnico. Dopo Socchieve e Dolegna del Collio, prosegue l’attività di screening decisa dalla Regione in alcunedel Friuli Venezia Giulia. Oggi la Protezione civile con il supporto delle locali squadre di volontari hanno allestito le postazioni per compiere i...

