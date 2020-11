PSG Bordeaux streaming, dove vedere la gara di Ligue 1 (Di sabato 28 novembre 2020) PSG Bordeaux streaming – I campioni di Francia del Paris Saint Germain tornano in campo per la Ligue 1. Nella dodicesima giornata del campionato francese affronteranno il Bordeaux al Parc des Princes. La sfida è in programma sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 21.00. La squadra allenata da Tuchel è in vetta alla L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 28 novembre 2020) PSG– I campioni di Francia del Paris Saint Germain tornano in campo per la1. Nella dodicesima giornata del campionato francese affronteranno ilal Parc des Princes. La sfida è in programma sabato 28 novembre con fischio d’inizio alle ore 21.00. La squadra allenata da Tuchel è in vetta alla L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV PSG Bordeaux streaming, dove vedere la gara di Ligue 1: PSG Bordeaux streaming – I camp… - parissgitalia : Stasera torna la Ligue 1 e il PSG scenderà in campo contro il Bordeaux con la seguente formazione: (4-3-3) Navas; D… - Marathonbet_IT : Ecco i nostri consigli sulla sfida di stasera tra #PSG e #Bordeaux, su cui offriamo la nostra proposta 0% margine.… - Jon_LeGossip : Marco Verratti & Rafinha reportedly start for PSG vs. Bordeaux. #PSGFCGB - simo_SF : Oggi in Ligue 1: #Marsiglia-Nantes #ParisSaintGermain-Bordeaux -@OM_Officiel virtualmente a pari punti con la capo… -