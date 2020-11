Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa (Di sabato 28 novembre 2020) Si tratta del primo caso noto nel paese in cui chi ha subito abusi sessuali da parte dei preti chiama in causa Francesco come personalmente responsabile per l'incapacità della chiesa di intraprendere ... Leggi su today (Di sabato 28 novembre 2020) Si tratta del primo caso noto nel paese in cui chi ha subito abusi sessuali da parte dei preti chiama in causa Francesco come personalmente responsabile per l'incapacità della chiesa di intraprendere ...

PoliticaNewsNow : Pedofilia: in Australia tre vittime citano in giudizio anche Papa Francesco - LucyMilano92 : RT @Today_it: Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa - PAOLAGOSTINI : RT @Today_it: Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa - Today_it : Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa - PalermoToday : Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa -

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia vittime Pedofilia: le vittime in Australia citano in giudizio anche il Papa Today.it Pedofilia, corte suprema in Australia cita per la prima volta anche Papa Francesco: «Il Vaticano sapeva degli abusi»

Pedofilia, un'altra inchiesta getta ombre sul Vaticano. Papa Francesco, oltre all'arcivescovo di Melbourne Peter Comensoli e la stessa arcidiocesi di Melbourne sono citati in giudizio ...

In Irlanda il purgatorio della Chiesa dopo gli scandali di pedofilia

L'Irlanda è stata devastata dagli scandali di pedofilia in seno alla Chiesa dagli anni Novanta. Le vittime denunciano i silenzi e l'omertà da parte della gerarchia ecclesiastica. #UnreportedEurope ...

Pedofilia, un'altra inchiesta getta ombre sul Vaticano. Papa Francesco, oltre all'arcivescovo di Melbourne Peter Comensoli e la stessa arcidiocesi di Melbourne sono citati in giudizio ...L'Irlanda è stata devastata dagli scandali di pedofilia in seno alla Chiesa dagli anni Novanta. Le vittime denunciano i silenzi e l'omertà da parte della gerarchia ecclesiastica. #UnreportedEurope ...