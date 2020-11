Massimiliano Morra a Verissimo: ”ho sofferto di depressione ma all’Ares devo tutto” (Di sabato 28 novembre 2020) Massimiliano Morra, eliminato dal Grande Fratello Vip, si confessa a Verissimo sull’amicizia con Rosalinda Cannavò e la loro finta storia d’amore L’attore Massimiliano Morra, dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, è stato ospitato nella trasmissione di Silvia Toffanin ”Verissimo” per raccontare la sua verità sull’Agenzia Ares e sulla sua amicizia con l’ex Rosalinda Cannavò (in arte Adua del Vesco). ”Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento.” I due hanno avuto la possibilità di confrontarsi e riappacificarsi durante la partecipazione al ... Leggi su zon (Di sabato 28 novembre 2020), eliminato dal Grande Fratello Vip, si confessa asull’amicizia con Rosalinda Cannavò e la loro finta storia d’amore L’attore, dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip, è stato ospitato nella trasmissione di Silvia Toffanin ”” per raccontare la sua verità sull’Agenzia Ares e sulla sua amicizia con l’ex Rosalinda Cannavò (in arte Adua del Vesco). ”Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento.” I due hanno avuto la possibilità di confrontarsi e riappacificarsi durante la partecipazione al ...

