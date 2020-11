Maradona | il ricordo di Pfaff | «Scambiò la sua maglia con i miei guanti»

(Di sabato 28 novembre 2020) Jean-Marieha ricordato Diego Armandocon un aneddoto Jean-Marieè stato il portiere del Belgio durante il Mondiale del 1986. E proprio i Diavoli Rossi affrontarono l’Argentina in semifinale pochi giorni dopo la “Mano de Dios” di Diego Armandocontro l’Inghilterra. E, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha voluto ricordare il suo incontro con la leggenda argentina. «Diegola suacon i. Disse che ero stato forte, mi voleva al Napoli». Leggi su Calcionews24.com

OfficialASRoma : Il ricordo di Diego Armando Maradona prima di #ClujRoma #UEL - CristinaDAvena : Onoratissima di questa notizia... Mi dispiace tantissimo non essere riuscita a stringerti la mano e a regalarti di… - SkySport : Maradona e le nuvole argentine Il ricordo di Federico Buffa - GrossoMarty494 : Il ricordo di #Maradona dappertutto - SignorAldo : RT @welikeduel: Rivedi #propagandalive: Ezio Mauro, Kay Rush, Valerio Aprea, Celenza, Zerocalcare, la settimana di Makkox, il reportage di… -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona ricordo

Corriere TV

Nuova Zelanda-Argentina e, prima della celebre Haka, Sam Cane raggiunge i cuori del Mondo e della squadra avversaria che porta i colori di Patria di Diego Armando Maradona. La maglia del Campione ...Il mondo del calcio è ancora incredulo per la morte di Diego Armando Maradona. Dall’Argentina a Napoli, passando le piazze delle città di tutto il globo, in molti lo hanno ricordato e organizzato in s ...