Maltrattamenti alla moglie e video hot in rete | arrestato 43enne

Napoli – A Frattaminore i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia, stalking e revenge porn un 43enne del posto. L'uomo già in passato, ma soprattutto il mese scorso, ha perseguitato la moglie con la quale era in fase di separazione. Minacce, violenze fisiche e verbali, pedinamenti, appostamenti, controlli, comunicazioni e molestie telefoniche erano ormai episodi all'ordine del giorno per la vittima. Qualche giorno fa la donna era stata anche picchiata: 15 i giorni di prognosi. Il 43enne aveva diffuso sui social anche un video che ritraeva i due durante un momento di intimità. La vittima non sapeva di essere filmata e questo episodio l'ha messa con le spalle al muro. Non sapeva a chi rivolgersi e così ha chiesto aiuto ai carabinieri.

L’uomo già in passato, ma soprattutto il mese scorso, ha perseguitato la moglie con la quale era in fase di separazione. Minacce e violenze fisiche ...

