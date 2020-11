Maltempo in Sardegna, tre vittime e dispersi nel Nuorese. Fiume di fango a Bitti. Nubifragi e allagamenti in tutta l’isola (Di sabato 28 novembre 2020) Sono almeno tre le vittime in Sardegna a causa del violento Nubifragio che nelle scorse ore si è abbattuto sull’isola. Stando a quanto reso noto finora dai soccorsi, un anziano è annegato in casa a Bitti, in provincia di Nuoro, mentre un’altra persona è stata investita da una massa di acqua e fango mentre era a bordo del suo pickup. Ancora ignote le generalità della terza vittima, e non è escluso che altri siano rimasti coinvolti, tra cui un’anziana di cui si hanno più notizie da ore. Come annunciato ieri dall’allerta meteo diramata dalla protezione civile, gran parte dell’isola oggi 28 novembre sarebbe stata colpita da Nubifragi e forte vento, fenomeni estremi sempre più frequenti nel nostro Paese a causa del cambiamento climatico. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Sono almeno tre leina causa del violentoo che nelle scorse ore si è abbattuto sul. Stando a quanto reso noto finora dai soccorsi, un anziano è annegato in casa a, in provincia di Nuoro, mentre un’altra persona è stata investita da una massa di acqua ementre era a bordo del suo pickup. Ancora ignote le generalità della terza vittima, e non è escluso che altri siano rimasti coinvolti, tra cui un’anziana di cui si hanno più notizie da ore. Come annunciato ieri dall’allerta meteo diramata dalla protezione civile, gran parte deloggi 28 novembre sarebbe stata colpita dae forte vento, fenomeni estremi sempre più frequenti nel nostro Paese a causa del cambiamento climatico. Nel ...

DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - Agenzia_Ansa : #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, due morti e due dispersi #ANSA - michela__91 : Che disastro Forza #bitti #sardegna #maltempo - apachef : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo: alluvione a #Bitti in #Sardegna, tre morti e un disperso #ANSA -