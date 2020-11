Maltempo in Sardegna: tre morti e un disperso a Bitti, nel Nuorese. Allagamenti e danni in molte città (Di sabato 28 novembre 2020) Maltempo in Sardegna: tre morti e un disperso a Bitti, nel Nuorese Sono tre al momento i morti causati dall’ondata di Maltempo che da ieri pomeriggio sta sferzando il comune di Bitti, nel Nuorese, e in generale buona parte della Sardegna. Due delle vittime sarebbero una coppia di anziani, colpiti da uno smottamento. Secondo quanto si apprende, uno dei due cadaveri è già stato recuperato. Un altro uomo è disperso: era un agricoltore che mentre si trovava a bordo di un pick up è stato investito dalla massa di acqua e fango. Ma anche nel resto della Regione si registrano gravi danni e Allagamenti dovuti ai nubifragi che proseguono ininterrottamente da ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020)in: tree un, nelSono tre al momento icausati dall’ondata diche da ieri pomeriggio sta sferzando il comune di, nel, e in generale buona parte della. Due delle vittime sarebbero una coppia di anziani, colpiti da uno smottamento. Secondo quanto si apprende, uno dei due cadaveri è già stato recuperato. Un altro uomo è: era un agricoltore che mentre si trovava a bordo di un pick up è stato investito dalla massa di acqua e fango. Ma anche nel resto della Regione si registrano gravidovuti ai nubifragi che proseguono ininterrottamente da ...

