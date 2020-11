Maltempo in Sardegna, nubifragi e fiumi di fango: tre vittime e due dispersi - Video (Di sabato 28 novembre 2020) È di tre morti e due dispersi il bilancio, al momento, del nubifragio che si è abbattuto su Bitti , centro in provincia di Nuoro. Le vittime sarebbero una coppia di anziani sorpresa dall’alluvione... Leggi su feedpress.me (Di sabato 28 novembre 2020) È di tre morti e dueil bilancio, al momento, delo che si è abbattuto su Bitti , centro in provincia di Nuoro. Lesarebbero una coppia di anziani sorpresa dall’alluvione...

