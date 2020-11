"L'aborto è la prima causa di femminicidio del mondo", è bufera sul post del leghista Gasperini (Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici Una frase di un post su Facebook da parte di Lorenzo Gasperini, capogruppo della Lega a Livorno, ha scatenato la bufera mediatica È scoppiata la bufera attorno al post Facebook del capogruppo della Lega in provincia di Livorno Lorenzo Gasperini. L'uomo, infatti, avrebbe scritto che "la prima causa di femminicidio nel mondo è l'aborto". Un'affermazione forte e diretta, che gli attirato contro l'ira di moltissime persone, che si sono risentite per quanto scritto. Tra i primi a replicare al capogruppo della Lega c'è stato il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che in una nota ha stigmatizzato le parole di Lorenzo Gasperini. "In ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 28 novembre 2020) Francesca Galici Una frase di unsu Facebook da parte di Lorenzo, capogruppo della Lega a Livorno, ha scatenato lamediatica È scoppiata laattorno alFacebook del capogruppo della Lega in provincia di Livorno Lorenzo. L'uomo, infatti, avrebbe scritto che "ladinelè l'". Un'affermazione forte e diretta, che gli attirato contro l'ira di moltissime persone, che si sono risentite per quanto scritto. Tra i primi a replicare al capogruppo della Lega c'è stato il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che in una nota ha stigmatizzato le parole di Lorenzo. "In ...

