Il nubifragio in Sardegna: due vittime a Bitti (Di sabato 28 novembre 2020) Il maltempo in Sardegna ha provocato due vittime: a Bitti nell'alluvione che si sta abbattendo nel paese del Nuorese oltre all'uomo travolto dall'acqua nel suo fuoristrada, c'è un altra vittima – un anziano annegato in casa – e ci sarebbero anche due dispersi. Sul posto le forze dell'ordine, la Protezione civile, i Vigili del fuoco i volontari e i barracelli stanno cercando di recuperare le vittime e di portare soccorso alla popolazione colpita. Tra i due dispersi, invece, c'è sicuramente una donna anziana, di cui non si hanno più notizie da alcune ore. Il paese – già colpito all'alluvione del 18 novembre 2013 con una vittima (un allevatore travolto dalla furia dell'acqua e del fango il cui corpo non è stato mai ritrovato) – è isolato da ore. I tecnici dell'Enel sono riusciti a superare una frana e ad arrivare nel ...

Ultime Notizie dalla rete : nubifragio Sardegna Nell'Isola strade e case allagate - Nubifragio nel Nuorese L'Unione Sarda.it Tragedia a Bitti, 2 morti per l’alluvione: e si cercano due persone disperse

La preoccupazione del sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, per il nubifragio che da ore si sta abbattendo sulla zona si è trasformata in tragedia: due persone sono morte e due sono disperse. Un uomo ...

Maltempo in Sardegna, almeno 2 morti

CAGLIARI - Un violento nubifragio si è abbattuto nel Nuorese. Secondo la Protezione Civile ci sono due vittime e dispersi a Bitti. Ingenti danni sono stati registrati anche nell'Oristanese. A Cagliari ...

