Hamilton non finisce di stupire e conquista in Bahrain la pole numero 98. Ferrari fuori dalla top 10 (Di sabato 28 novembre 2020) Se avete un nuovo aggettivo da suggerirci per descrivere l'ennesima impresa di Lewis Hamilton, ve ne saremmo grati. Cosa si può dire di un pilota che due settimane fa ha festeggiato (si fa per dire ... Leggi su leggo (Di sabato 28 novembre 2020) Se avete un nuovo aggettivo da suggerirci per descrivere l'ennesima impresa di Lewis, ve ne saremmo grati. Cosa si può dire di un pilota che due settimane fa ha festeggiato (si fa per dire ...

sportli26181512 : Formula 1, Hamilton in pole nel GP Bahrain: 'Festa per il titolo? Mi sono allenato': La pole numero 98 in carriera… - FattidiMotori : Pagelle del #BahrainGP appena sfornate. Solito ritornello: #Hamilton che fa il fenomeno, #Ferrari che arranca e dep… - Gazzetta_it : #Hamilton: “La pole? Non ho festeggiato il titolo, mi ero allenato per questa gara” - f1grandprixit : #F1 #BahrainGP | Mercedes, Bottas 2° con qualche rimpianto: “Non so dove Hamilton sia stato più veloce” - asideclaro4 : @periodosabbatic @SkySportF1 Parli per lei, magari Hamilton non ha fatto presa sul cuore dei tifosi “ferraristi” ma… -