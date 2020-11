Ghemon prossimo protagonista di Indie Jungle

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 28 novembre 2020)live a: stasera su Sky Arte l’appuntamento con l’artista che ha conquistato la scena hip hop italiana Puntata numero sette per, il programma dedicato alla musica dal vivo in onda in prima serata su Sky Arte. Il nuovo appuntamento, sabato 28 novembre alle 20:30, è con, uno dei più talentuosi e apprezzati artisti hip… L'articolo Corriere Nazionale.