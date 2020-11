F1 Gp Bahrain 2020 | pole di Hamilton Le Ferrari in sesta fila La griglia di partenza

(Di sabato 28 novembre 2020) Sakhir 28 novembre- Lewisinconquista la 98esimaposition . Sul circuito di Sakhir il britannico, sette volte campione del mondo, si prende anche la prima posizione in ...

Prosegue la marcia inarrestabile di Lewis Hamilton in questo mondiale 2020 di Formula 1. Dopo la splendida vittoria conquistata in Turchia, l'inglese ha conquistato sul tracciato del Sakhir la 98° pol ...Lewis Hamilton non molla anche dopo aver conquistato il settimo titolo! L’inglese ha ottenuto la pole position del GP del Bahrain con un giro da fenomeno.