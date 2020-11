Amici 2020, sale la tensione tra alunni e insegnanti: Rosa Vs Celentano (Di sabato 28 novembre 2020) La puntata di oggi su Canale5 Gli studenti della scuola di Amici continuano le settimane all’interno del programma Mediaset e per qualcuno, il percorso si è già concluso nella puntata di oggi 28 novembre su Canale5. UN RECAP DELLE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli insegnanti. Adesso però hanno inizio le sfide condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire gli alunni facendoli sfidare con i nuovi arrivati. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Evandro, Leonardo, Arianna, Sangiovanni Arisa (canto): Raffaele, Federica, Letizia, Giulio Anna Pettinelli ... Leggi su 361magazine (Di sabato 28 novembre 2020) La puntata di oggi su Canale5 Gli studenti della scuola dicontinuano le settimane all’interno del programma Mediaset e per qualcuno, il percorso si è già concluso nella puntata di oggi 28 novembre su Canale5. UN RECAP DELLE MODALITÀ La modalità di quest’anno è stata dettata dalla situazione Coronavirus in Italia. Gli studenti a cui è stato già assegnato un banco, sono stati scelti dalla produzione del programma, da tecnici del ballo e dal canto. Sono stati poi confermati dagli. Adesso però hanno inizio le sfide condotti esclusivamente dai professori. Questi ultimi potranno sostituire glifacendoli sfidare con i nuovi arrivati. Al momento le squadre sono composte in questo modo: Rudy Zerbi (canto): Esa, Evandro, Leonardo, Arianna, Sangiovanni Arisa (canto): Raffaele, Federica, Letizia, Giulio Anna Pettinelli ...

