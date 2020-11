VIDEO Rugani e la Persico passeggiano con il piccolo Tommaso in uno splendido parco francese

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Rugani

Golssip

Diretta Rennes Chelsea streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il gruppo E di Champions League.Bianconeri e Real Madrid sembrano più avanti se non altro per i buoni rapporti coltivati con il Rennes, al quale i bianconeri hanno girato Daniele Rugani in prestito secco e con ingaggio da oltre tre ...