Uomini e Donne, sparisce l'iconico jingle "parapappapparara, parapappapara", ecco perché (Di venerdì 27 novembre 2020) Uomini e Donne cambia musica (in tutti i sensi) e dopo aver rivoluzionato lo studio e unito il trono classico a quello over, da ieri ha cambiato anche jingle mandando definitivamente in pensione l'iconico e celeberrimo parapappapparara, parapappapara, prodotto da Agostino Penna. Il motivetto creato da Agostino Penna (vincitore dell'edizione 2019 di Tale e Quale Show) è stato sostituito da As Cool As di Andy L. Traccia musicale del 2014 ed usata spesso in diverse playlist di "tappeti musicali". Niente di inedito per la trasmissione di Maria De Filippi, quindi. Il nuovo jingle dell'entrata in studio a #UominieDonne. pic.twitter.com/f14Hbs1IZT — LALLERO (@see lallero) November 27, 2020

