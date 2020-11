Uomini e Donne sostituisce il suo storico jingle – Video (Di venerdì 27 novembre 2020) Gemma Galgani Alla corte di Uomini e Donne è arrivata una ‘piccola’ novità che ha scosso i telespettatori. Da ieri pomeriggio, il dating show di Maria De Filippi ha infatti rinnovato la sua storica colonna sonora, abbandonando il jingle che accompagnava, ormai da tanti anni, l’ingresso di tutti i protagonisti, sia del trono classico, sia del trono over, in studio. Un cambiamento che non è stato molto apprezzato dai numerosi ’seguaci’ della trasmissione pomeridiana di Canale 5. In principio, lo storico motivetto ero stato ideato dal maestro Agostino Penna, presente nel programma dal 2002 al 2008. Tuttavia, da ieri pomeriggio, il jingle identificativo di Uomini e Donne è stato sostituito, senza alcun tipo di spiegazione o di preavviso, dal brano As cool as di Andy L, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Gemma Galgani Alla corte diè arrivata una ‘piccola’ novità che ha scosso i telespettatori. Da ieri pomeriggio, il dating show di Maria De Filippi ha infatti rinnovato la sua storica colonna sonora, abbandonando ilche accompagnava, ormai da tanti anni, l’ingresso di tutti i protagonisti, sia del trono classico, sia del trono over, in studio. Un cambiamento che non è stato molto apprezzato dai numerosi ’seguaci’ della trasmissione pomeridiana di Canale 5. In principio, lomotivetto ero stato ideato dal maestro Agostino Penna, presente nel programma dal 2002 al 2008. Tuttavia, da ieri pomeriggio, ilidentificativo diè stato sostituito, senza alcun tipo di spiegazione o di preavviso, dal brano As cool as di Andy L, ...

ItaliaViva : Oggi al convegno 'La prevenzione della violenza sulle donne attraverso l'intervento sugli uomini autori di atti di… - ItalianNavy : È in arrivo il calendario della #MarinaMilitare 2021! Una scia lunga 160 anni. La traccia indelebile di missioni, o… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - Aiviqua : RT @CarliniVittorio: Credo che la violenza (sia fisica che piscologica) degli uomini sulle donne sia una delle espressioni più miserevoli,… - mariavenera2 : RT @LucioMalan: Cristiana licenziata da #Starbucks per il rifiuto di indossare la maglietta arcobaleno #LGBT etc. o forse per aver detto ch… -