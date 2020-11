‘Uomini e Donne’, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua parlano della loro trovata complicità e rivelano come reagirebbero ad un ritorno di Ida Platano in trasmissione (Di venerdì 27 novembre 2020) Possiamo affermare con assoluta certezza che quello di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri è un nuovo inizio: i due protagonisti di Uomini e Donne avevano già intrapreso una conoscenza prima che Riccardo decidesse di darsi un’altra possibilità con Ida Platano con cui ha vissuto – tra alti e bassi – una grande storia d’amore. Intervistati da Uomini e Donne Magazine entrambi hanno spiegato e raccontato quali sono state le loro sensazioni nel rivedersi e la prima a prendere la parola è stata Roberta: Sinceramente non mi aspettavo di vederlo a Uomini e Donne. Quando è entrato in studio, per me è stata una bella botta. D’impatto ai miei occhi è sempre bello, continua a piacermi e devo dire che si mantiene davvero bene. Penso che siamo stati coraggiosi ... Leggi su isaechia (Di venerdì 27 novembre 2020) Possiamo affermare con assoluta certezza che quello diDiè un nuovo inizio: i due protagonisti di Uomini e Donne avevano già intrapreso una conoscenza prima chedecidesse di darsi un’altra possibilità con Idacon cui ha vissuto – tra alti e bassi – una grande storia d’amore. Intervistati da Uomini e Donne Magazine entrambi hanno spiegato e raccontato quali sono state lesensazioni nel rivedersi e la prima a prendere la parola è stata: Sinceramente non mi aspettavo di vederlo a Uomini e Donne. Quando è entrato in studio, per me è stata una bella botta. D’impatto ai miei occhi è sempre bello, continua a piacermi e devo dire che si mantiene davvero bene. Penso che siamo stati coraggiosi ...

CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - SabrinaSalerno : Siamo noi, donne e madri ad infondere ai nostri figli il rispetto, l’amore e la fiducia in se stessi perché un doma… - NicolaPorro : Gli uomini non sono potenziali stupratori. E dove sono le femministe, quando il violento è islamico o quando i bers… - giannichiodi : RT @parentetweet: Io non sono maschilista né femminista, sono meritocratico: se dovessi scegliere tra 10 curriculum, può darsi prenderei 5… - MaChiJune1993 : RT @hiscourage: Gli uomini: eeeh le donne sono isteriche Gli uomini appena dici “calcio merda”: -

