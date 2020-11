Una startup italiana ha creato l’algoritmo che scrive il post perfetto (Di venerdì 27 novembre 2020) Marcello Nizzoli creò per Olivetti la mitica macchina da scrivere che eleva ad arte il mix di ingranaggi in metallo, braccetti, tasti e levette che ancora oggi la rendono unica (foto: Francesco Merlini per Wired)Uno strumento per costruire il tweet perfetto, il post di Instagram più efficace, quello di Facebook senza sbavature. Utile per i professionisti della comunicazione, in grado di potenziare al massimo ogni messaggio che vogliono passare. Il tutto grazie a un sistema di intelligenza artificiale che, in pochi attimi, capisce su che cosa puntare per trasmettere un contenuto che arrivi nel modo migliore a quante più persone. È quanto promette di fare Ailyn, startup italiana fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani. Con ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Marcello Nizzoli creò per Olivetti la mitica macchina dare che eleva ad arte il mix di ingranaggi in metallo, braccetti, tasti e levette che ancora oggi la rendono unica (foto: Francesco Merlini per Wired)Uno strumento per costruire il tweet, ildi Instagram più efficace, quello di Facebook senza sbavature. Utile per i professionisti della comunicazione, in grado di potenziare al massimo ogni messaggio che vogliono passare. Il tutto grazie a un sistema di intelligenza artificiale che, in pochi attimi, capisce su che cosa puntare per trasmettere un contenuto che arrivi nel modo migliore a quante più persone. È quanto promette di fare Ailyn,fondata dal Gruppo Roncaglia, da Tembo e da un gruppo di professionisti fra i quali Daniele Chieffi e Alessandro Luciani. Con ...

