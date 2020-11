UFC on ESPN 18 – Blaydes Vs Lewis (Di venerdì 27 novembre 2020) UFC on ESPN 18 è l’ultimo evento di questo Novembre. In diretta dall’Apex Center di Las Vegas, il main event vedrà Curtis Blaydes (14-2) e Derrick Lewis (24-7) sfidarsi nei pesi massimi per un duello in vetta al ranking della divisione. Nel co main event invece Anthony Smith (33-16) affronterà Devin Clark (12-4) nei pesi massimi leggeri. La main card sarà in diretta su DAZN a partire dalle ore 4.00 di Domenica 29 Novembre. Nel resto della card ci sono due incontri in particolare potenzialmente esplosivi, Miguel Baeza (9-0) Vs Takashi Sato (16-3) e Bill Algeo (13-5) Vs Spike Carlyle (9-2). Quattro atleti che sanno dare spettacolo, che sanno divertirsi e far divertire nell’ottagono. 1?1? knockouts inside the Octagon!Will @TheBeast UFC add to his record at #UFCvegas15 this Saturday? pic.twitter.com/WbdYZbCPFd— UFC Europe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 27 novembre 2020) UFC on18 è l’ultimo evento di questo Novembre. In diretta dall’Apex Center di Las Vegas, il main event vedrà Curtis(14-2) e Derrick(24-7) sfidarsi nei pesi massimi per un duello in vetta al ranking della divisione. Nel co main event invece Anthony Smith (33-16) affronterà Devin Clark (12-4) nei pesi massimi leggeri. La main card sarà in diretta su DAZN a partire dalle ore 4.00 di Domenica 29 Novembre. Nel resto della card ci sono due incontri in particolare potenzialmente esplosivi, Miguel Baeza (9-0) Vs Takashi Sato (16-3) e Bill Algeo (13-5) Vs Spike Carlyle (9-2). Quattro atleti che sanno dare spettacolo, che sanno divertirsi e far divertire nell’ottagono. 1?1? knockouts inside the Octagon!Will @TheBeast UFC add to his record at #UFCvegas15 this Saturday? pic.twitter.com/WbdYZbCPFd— UFC Europe ...

La UFC ha aggiunto un incontro tra Khaos Williams e Michel Pereira alla card della Fight Night fissata per il 19 dicembre. La UFC aggiunge un altro match di spessore alla card pre ...Deiveson Figueiredo vs Brandon Moreno è ufficiale per UFC 256, Dana White ha confermato che il titolo dei Pesi Mosca sarà in palio durante l'evento ...