Tyson torna sul ring contro Roy Jones Jr: perché spero in un incontro farsa (Di venerdì 27 novembre 2020) Tutti, anche chi sa poco di boxe, conosce Mike Tyson così come tutti, anche chi non sa nulla di calcio, conosce Maradona. Forse un po’ meno famoso, in Italia, è Roy Jones Jr. Roy Jones è stato un pugile incredibile. Uno dei migliori di sempre. Partito come superwelter riuscì a diventare campione del mondo dei pesi massimi, passando attraverso i medi, i supermedi e i mediomassimi. Jones era formidabile sia per potenza che per rapidità. Era lungo, robusto, imprendibile e duro quando picchiava. Era il genere i pugile sensazionalistico di cui la boxe ha sempre bisogno e che oggi manca (in un incontro si mise a deviare i colpi con i guantoni incrociati dietro la schiena prima di assestare il ko). Mayweather, ritiratosi recentemente, è stato un grande anche lui, ma non ha sfoderato quella boxe spettacolare ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) Tutti, anche chi sa poco di boxe, conosce Mikecosì come tutti, anche chi non sa nulla di calcio, conosce Maradona. Forse un po’ meno famoso, in Italia, è RoyJr. Royè stato un pugile incredibile. Uno dei migliori di sempre. Partito come superwelter riuscì a diventare campione del mondo dei pesi massimi, passando attraverso i medi, i supermedi e i mediomassimi.era formidabile sia per potenza che per rapidità. Era lungo, robusto, imprendibile e duro quando picchiava. Era il genere i pugile sensazionalistico di cui la boxe ha sempre bisogno e che oggi manca (in un insi mise a deviare i colpi con i guantoni incrociati dietro la schiena prima di assestare il ko). Mayweather, ritiratosi recentemente, è stato un grande anche lui, ma non ha sfoderato quella boxe spettacolare ...

