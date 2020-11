Tommaso Zorzi: 'Sono andato con ragazze sapendo di non essere etero' (Di venerdì 27 novembre 2020) L'influencer lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al programma 'Seconda Vita' prima di entrare al Gf Vip Leggi su today (Di venerdì 27 novembre 2020) L'influencer lo ha rivelato in un'intervista rilasciata al programma 'Seconda Vita' prima di entrare al Gf Vip

xdylanslips : Siamo tutti d'accordo su chi merita di vincere?E perché proprio Tommaso Zorzi? (Accetterei solo stefy al suo posto) #GFVIP - onvlysofi : RT @anailime01: E qui c’è ancora gente che si chiede perché amiamo Tommaso Zorzi. “Ariete ascendente esaurito” lui l’aveva detto eh #gfvip… - Margot69568018 : #GFVIP Pensi tanto @tommaso_zorzi, ma nn hai pensato che se la tua amicizia con il tuo amato Francesco fosse ferrea… - shaveride_ : #GFVIP Stefania e Tommaso dovrebbero farsi un autoanalisi prima di criticare gli altri. Mettono in dubbio il rapp… - Malibran12 : Non io che vorrei una mamma come @gaiatommy una sorella come @zorzi_gaia e ovviamente un fratello come… -