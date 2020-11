Tir in paese nonostante il divieto: dal sindaco Sos a Federtrasporto (Di venerdì 27 novembre 2020) Non rispetta il divieto di accesso in paese per mezzi pesanti e abbatte un balcone, il sindaco si appella alle istituzioni "serve più sicurezza". Il primo cittadino di Brembio Giampietro Tonani (foto),... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 27 novembre 2020) Non rispetta ildi accesso inper mezzi pesanti e abbatte un balcone, ilsi appella alle istituzioni "serve più sicurezza". Il primo cittadino di Brembio Giampietro Tonani (foto),...

Trasporta merce senza permessi

Lo hanno sorpreso alla guida di un tir, proveniente dalla Polonia. Lui, un cittadino polacco, aveva tutte le autorizzazioni del caso per trasportare la merce dal suo paese all’Italia. Peccato però che ...

