"Sono distrutto". Tutto il dolore di Morgan, quella perdita è difficile da sopportare (Di venerdì 27 novembre 2020) Il cantante Morgan ha pubblicato un post molto commovente sul suo profilo Instagram. Le sue parole sono molto profonde e dimostrano il suo affetto ancora presente nei confronti di Asia Argento, nonostante i rapporti non siano proprio perfetti. Ma l'attrice italiana nelle ultime ore ha vissuto uno dei momenti più brutti della sua vita e l'ex partner non ha potuto fare altro che mostrarle la sua vicinanza. Il lungo messaggio social è stato accolto favorevolmente dai suoi follower. Nella giornata del 26 novembre è deceduta infatti la signora Daria Nicolodi, mamma di Asia ed ex moglie di Dario Argento. Se n'è andata a 70 anni, causando un dolore immenso alla donna. Morgan ha scritto sul noto social network: "In morte di Daria Nicolodi. Asia, ti abbraccio, piango con te e con Anna Lou la sua nonna D, e con il piccolo Nicola, anche la sua ...

