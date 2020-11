Seconda vita, Tommaso Zorzi: ‘Sono stato con ragazze, ho finto fino a 18 anni’ (Di venerdì 27 novembre 2020) Tommaso Zorzi, l’influencer al momento recluso nella casa del Grande Fratello Vip, è tra i protagonisti dei nuovi episodi di Seconda vita, disponibili su Dplay Plus da domenica 29 novembre e su Real Time canale 31 da mercoledì 9 dicembre alle 21.20. Al giornalista Gabriele Parpiglia alcuni volti noti del mondo dello spettacolo svelano il prima e il dopo delle loro esistenze. GFVip, Tommaso Zorzi in lacrime per il costume di Halloween: ‘Quando a scuola ridevano di me’ La rivelazione di Tommaso Zorzi “Da sempre sapevo di essere diverso” racconta Tommaso Zorzi, “questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato con ragazze pur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020), l’influencer al momento recluso nella casa del Grande Fratello Vip, è tra i protagonisti dei nuovi episodi di, disponibili su Dplay Plus da domenica 29 novembre e su Real Time canale 31 da mercoledì 9 dicembre alle 21.20. Al giornalista Gabriele Parpiglia alcuni volti noti del mondo dello spettacolo svelano il prima e il dopo delle loro esistenze. GFVip,in lacrime per il costume di Halloween: ‘Quando a scuola ridevano di me’ La rivelazione di“Da sempre sapevo di essere diverso” racconta, “questa cosa non me la sono mai negata, non l’ho mai affossata. Sono andato conpur sapendo di non essere eterosessuale. Ma sai, i ...

In esclusiva su Dplay Plus arrivano i nuovi protagonisti di 'Seconda Vita' (7 eps x 30’). Come da scrittura: al centro ci saranno i personaggi e le loro storie. Storie a ...

